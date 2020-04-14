Труханову сообщено еще одно подозрение в недостоверном декларировании
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Одесскому городскому голове Геннадию Труханову сообщено еще одно подозрение в декларировании недостоверной информации на сумму почти 16,3 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
“14 апреля 2020 года заместителем Генерального прокурора — руководителем САП Назаром Холодницким сообщено о подозрении одесскому городскому главе в представлении субъектом декларирования недостоверных сведений в декларации лица уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2017 год”, — говорится в сообщении.
Так, следствием установлено, что городской голова не указал в декларации имущество и доходы, принадлежащие его жене. В частности, квартиру в Одессе, паркоместо, автомобиль, а также корпоративные права и тому подобное.
“Общая стоимость незадекларированного имущества достигает почти 16,3 млн гривен”, — отмечается в сообщении.
Также действия должностного лица квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ст.366-1 (Декларирование недостоверной информации) УК Украины.
“Расследование этих фактов детективы НАБУ и прокуроры САП осуществляли с марта 2019 года”, — говорится в сообщении.
Напомним, ВАКС начал исследования доказательств по делу Труханова 9 декабря 2019 года. Труханов подозревается в представлении заведомо недостоверных сведений в декларациях.