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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Труханову сообщено еще одно подозрение в недостоверном декларировании

Труханову сообщено еще одно подозрение в недостоверном декларировании

Киев  •  УНН

 • 12743 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Одесскому городскому голове Геннадию Труханову сообщено еще одно подозрение в декларировании недостоверной информации на сумму почти 16,3 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

“14 апреля 2020 года заместителем Генерального прокурора — руководителем САП Назаром Холодницким сообщено о подозрении одесскому городскому главе в представлении субъектом декларирования недостоверных сведений в декларации лица уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2017 год”, — говорится в сообщении.

Так, следствием установлено, что городской голова не указал в декларации имущество и доходы, принадлежащие его жене. В частности, квартиру в Одессе, паркоместо, автомобиль, а также корпоративные права и тому подобное.

“Общая стоимость незадекларированного имущества достигает почти 16,3 млн гривен”, — отмечается в сообщении.

Также действия должностного лица квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ст.366-1 (Декларирование недостоверной информации) УК Украины.

“Расследование этих фактов детективы НАБУ и прокуроры САП осуществляли с марта 2019 года”, — говорится в сообщении.

Напомним, ВАКС начал исследования доказательств по делу Труханова 9 декабря 2019 года. Труханов подозревается в представлении заведомо недостоверных сведений в декларациях.

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