Суд после решения КСУ закрыл дело Труханова за ложь в декларации
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд закрыл дело по обвинению одесского городского головы Геннадия Труханова в декларировании недостоверной информации за 2017 год на сумму почти 16,3 млн гривен, несмотря на решение Конституционного Суда о неконституционности соответствующей статьи Уголовного кодекса, передает корреспондент УНН.
"Суд установил, первое, удовлетворить ходатайство о закрытии уголовного производства. Закрыть на основании пункта 4 части 1 ст. 284 УПК уголовное производство ... по обвинению Труханова в совершении уголовного преступления предусмотренного ст.366-1 УК", - сказал судья.
Напомним, одесскому городскому голове Геннадию Труханову было сообщено еще одно подозрение в декларировании недостоверной информации на сумму почти 16,3 млн гривен.
В ВАКС указали, что на момент принятия КСУ указанного решения в ВАКС находилось 17 уголовных производств по ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, Высший антикоррупционный суд закрыл первое дело за недостоверное декларирование, несмотря на решение Конституционного Суда о неконституционности соответствующей статьи Уголовного кодекса.
Ранее Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.
29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.
Также Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций.