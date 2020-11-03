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ВАКС після рішення КСУ закрив першу справу за брехню у декларації

ВАКС після рішення КСУ закрив першу справу за брехню у декларації

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Вищий антикорупційний суд закрив першу справу за недостовірне декларування, зважаючи на рішення Конституційного Суду щодо неконституційності відповідної статті Кримінального кодексу. Про це повідомили у пресслужбі суду, передає УНН.

"Колегія суддів Вищого антикорупційного суду закрила першу справу, пов’язану із недостовірним декларуванням. Обвинуваченим у цій справі був колишній голова Запорізької обласної державної адміністрації. Справу було закрито з огляду на те, що кількома днями раніше, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

У ВАКС вказали, що на момент ухвалення КСУ вказаного рішення у ВАКС перебувало 17 кримінальних проваджень за ст. 366-1 Кримінального Кодексу України.

Усього ж у Вищому антикорсуді наразі розглядається 178 кримінальних проваджень.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів.

Українські Національні Новини

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