ВАКС после решения КСУ закрыл первое дело за ложь в декларации
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд закрыл первое дело за недостоверное декларирование, учитывая решение Конституционного Суда о неконституционности соответствующей статьи Уголовного кодекса. Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает УНН.
"Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда закрыла первое дело, связанное с недостоверным декларированием. Обвиняемым по этому делу был бывший председатель Запорожской областной государственной администрации. Дело было закрыто ввиду того, что несколькими днями ранее, 27 октября Конституционный Суд Украины признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
В ВАКС указали, что на момент принятия КСУ указанного решения в ВАКС находилось 17 уголовных производств по ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины.
Всего же в Высшем антикорсуде на данный момент рассматривается 178 уголовных производств.
Ранее Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.
29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.
29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.
Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.