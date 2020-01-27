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Альперину надели назад электронный браслет - адвокат

Киев • УНН

 • 8582 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. “Крестному отцу контрабанды” из Одессы Вадиму Альперину, подозреваемому по делу о схемах на таможне, надели назад электронный браслет. Об этом сообщил на своей странице в Facebook адвокат Альперина — Андрей Федур, передает УНН.

Альперину надели назад электронный браслет - адвокат

“Очевидно, что кто-то из ОГПУ, а может и с самого, прочитал мой пост про „браслет“. Прошли сутки и снова прибежали к Вадиму Альперину одевать „браслет“ ... Видимо кто-то уже в фрустрации, увидев, что Вадим Альперин дома и спокойно их ждет. Никуда не убегает ... Только надели”, — написал адвокат.

Ранее адвокат Федур написал, что с Альперина сняли браслет.

Как сообщалось ранее в УНН ВАКС продолжил меру пресечения “крестному отцу контрабанды” Альперину.

Напомним, Альперину избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 70 млн грн, которую он внес и вышел из СИЗО. Также, на одесского бизнесмена Вадима Альперина надели электронный браслет после того, как он покинул СИЗО.

Как сообщалось ранее, детективы НАБУ ранее задержали 10 человек, в том числе, 7 сотрудников органов таможенного контроля, по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства. Среди них и заместитель начальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский. Им объявили подозрение. Впоследствии задержали и Альперина. Ему также объявили подозрение.

Отметим, что Президент Украины Владимир Зеленский назвал Альперина “крестным отцом контрабанды”.

Задержанные подозреваются в совершении преступлений, связанных с махинациями с растаможкой товаров, импортируемых в Украину, которые нанесли интересам государства более 77,7 млн грн убытков.

Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд арестовал имущество одесского бизнесмена Вадима Альперина.

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