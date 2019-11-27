У НАБУ підтвердили затримання Альперіна: вирішують питання про вручення підозри
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Одеського бізнесмена Вадима Альперіна затримано. Вирішується питання про вручення повідомлення про підозру, передає УНН із посиланням на повідомлення НАБУ у Facebook.
“Щойно затримано особу, яку слідство вважає очільником злочинної організації, що вчиняла злочини, пов’язані з махінаціями із розмитненням товарів за заниженими цінами, імпортованих в Україну. Наразі детективи НАБУ та прокурори САП вчиняють необхідні процесуальні дії, пов’язані з особистим врученням цій особі повідомлення про підозру”, — йдеться в повідомленні.
Так, слідство вважає, що затриманий вчинив злочини, передбачені ч. 1 ст 255 (створення злочинної організації), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.
“Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу”, — зазначається в повідомленні.
Як повідомляв УНН, 26 листопада детективи Національного антикорупційного бюро України затримали 10 осіб, зокрема, 7 співробітників органів митного контролю, за підозрою у вчиненні злочинів, пов’язаних із порушенням митного законодавства.
Також, Тупальському та ще шістьом митникам оголосили підозру.