НАБУ затримало сімох митників
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Детективи Національного антикорупційного бюро України затримали 10 осіб, зокрема, 7 співробітників органів митного контролю, за підозрою у вчиненні злочинів, пов’язаних із порушенням митного законодавства. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАБУ у Facebook.
"У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що детективи НАБУ за процесуального керівництва САП затримали 10 осіб за підозрою у вчиненні злочинів, пов’язаних із порушенням митного законодавства. кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), ч. 1 ст 255 (створення злочинної організації) КК України", - йдеться в повідомленні.
Також вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру. Детективи та прокурори здійснюють інші слідчі дії, пов'язані з встановленням обставин вчинення злочину.
Нагадаємо, заступник голови Київської міської митниці заявив про обшуки в себе вдома.
Також в ЗМІ повідомлялося, що Сергія Тупальского сьогодні, 26 листопада, затримали співробітники Національного антикорупційного бюро України у “справі відомого одеського бізнесмена Вадима Альперіна”.