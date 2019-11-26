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НАБУ задержало семерых таможенников

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали 10 человек, в том числе, 7 сотрудников органов таможенного контроля, по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ в Facebook.

"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ под процессуальным руководством САП задержали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства. Также, предварительно действия задержанных, среди которых 7 сотрудников органов таможенного контроля, квалифицированы по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), ч. 1 ст 255 (создание преступной организации) УК Украины", - говорится в сообщении.

Также решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении. Детективы и прокуроры проводят другие следственные действия, связанные с установлением обстоятельств совершения преступления.

Напомним, заместитель председателя Киевской городской таможни заявил об обысках у себя дома.

Также в СМИ сообщалось, что Сергея Тупальского сегодня, 26 ноября, задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины по "делу известного одесского бизнесмена Вадима Альперина".

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