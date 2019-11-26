Заступник голови Київської міської митниці заявив про обшуки в себе вдома
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Заступник начальника Київської міської митниці ДФС Сергій Тупальський заявив про обшуки в себе в дома. Про це повідомив Тупальский на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“В цю хвилину в мене вдома відбуваються обшуки. Поки що я не можу точно сказати, в межах якої справи це відбувається”, — написав Тупальский.
Також, в ЗМІ повідомляється, що Сергія Тупальского сьогодні, 26 листопада затримали співробітники Національного антикорупційного бюро України у “справі відомого одеського бізнесмена Вадима Альперіна”.
Водночас у пресслужбі НАБУ повідомили, що дана інформація уточнюється.
“Ми ще уточнюємо цю інформацію”, — сказали в пресслужбі відповідаючи на питання чи затримали сьогодні заступник голови Київської міської митниці Сергія Тупальского.
Нагадаємо, у листопаді 2017 року детективи Національного антикорупційного бюро України викрили особу, яка пропонувала співробітнику НАБУ неправомірну вигоду в розмірі 800 тис. доларів США.
Пізніше Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що цією особою є одеський бізнесмен Вадим Альперін.