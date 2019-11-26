Заместитель председателя Киевской городской таможни заявил об обысках у себя дома
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Заместитель начальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальская заявил об обысках в себя дома. Об этом сообщил Тупальский на своей странице в Facebook, передает УНН.
“В эту минуту у меня дома происходят обыски. Пока я не могу точно сказать, в пределах какого дела это происходит”, — написал Тупальский.
Также, в СМИ сообщается, что Сергея Тупальского сегодня, 26 ноября задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины по “делу известного одесского бизнесмена Вадима Альперина”.
В то же время в пресс-службе НАБУ сообщили, что данная информация уточняется.
“Мы еще уточняем эту информацию”, — сказали в пресс-службе отвечая на вопрос задержали ли сегодня заместитель председателя Киевской городской таможни Сергея Тупальского.
Напомним, в ноябре 2017 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили лицо, которое предлагало сотруднику НАБУ неправомерную выгоду в размере 800 тыс. долларов США.
Позже Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что этим лицом является одесский бизнесмен Вадим Альперин.