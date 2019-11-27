Тупальському та ще шістьом митникам оголосили підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Заступнику начальника Київської міської митниці ДФС Сергію Тупальському, п’ятьом службовцям однієї з регіональних митниць та колишній посадовиці Державної фіскальної служби України повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, пов’язаних із порушенням митного законодавства. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП у Facebook.
"За погодження прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру колишньому очільнику та п’ятьом службовцям однієї з регіональних митниць, колишній посадовиці Державної фіскальної служби України, а також трьом представникам комерційних компаній, задіяним у реалізації корупційної схеми, у вчиненні злочинів, пов'язаних із махінаціями із розмитненням товарів, імпортованих в Україну, які завдали інтересам держави понад 77,7 млн грн збитків", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що вказані особи були затримані 26 листопада 2019 року. Йдеться про колишнього виконувача обов’язків керівника однієї з регіональних митниць, який на сьогодні обіймає посаду заступника керівника цієї митниці, заступника керівника однієї з регіональних митниць; в.о. начальника відділу митного оформлення та трьох інспекторів ВМО митного посту однієї з регіональних митниць; колишнього директора департаменту адміністрування митних платежів ДФС України та трьох підприємців.
"Тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення інших осіб, причетних до вчинення злочину", - зазначається в повідомленні.
Як стало відомо УНН з джерел у правоохоронних органах, серед тих, кому повідомили підозру, є заступник начальника Київської міської митниці ДФС Сергій Тупальський.
Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро України затримали 10 осіб, зокрема, 7 співробітників органів митного контролю, за підозрою у вчиненні злочинів, пов’язаних із порушенням митного законодавства.
Також раніше заступник голови Київської міської митниці заявив про обшуки в себе вдома. У ЗМІ повідомлялося, що Сергія Тупальского 26 листопада затримали співробітники Національного антикорупційного бюро України у “справі відомого одеського бізнесмена Вадима Альперіна”.