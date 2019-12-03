"Хрещений батько контрабанди" Альперін вийшов із СІЗО
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Одеський бізнесмен Вадим Альперін вийшов із СІЗО, повідомляє УНН.
Так, Вадим Альперін вніс заставу у понад 70 млн грн та вийшов з СІЗО.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський попросив українців знайти "хрещеного батька контрабанди" Альперіна
Нагадаємо, 29 листопада Вищий антикорупційний суд обрав для одеського бізнесмена Вадима Альперіна запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і визначили заставу у понад 70 млн грн.
Як повідомлялося, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури клопотали у суді про обрання для бізнесмена Вадима Альперіна арешту з можливістю внесення застави у розмірі 288 млн 150 тис. грн.
Нагадаємо, детективи НАБУ раніше затримали 10 осіб, зокрема, 7 співробітників органів митного контролю, за підозрою у вчиненні злочинів, пов’язаних із порушенням митного законодавства. Серед них і заступник начальника Київської міської митниці ДФС Сергій Тупальський. Їм оголосили підозру. Згодом затримали і Альперіна.
Як повідомляв УНН, Альперіну повідомлено про підозру.
Усі затримані підозрюються у вчиненні злочинів, пов'язаних із махінаціями із розмитненням товарів, імпортованих в Україну, які завдали інтересам держави понад 77,7 млн грн збитків.