"Хрещеному батьку контрабанди" Альперіну повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Повідомлено про підозру організатору корупційної схеми на митниці, що завдала понад 77,7 млн гривень збитків, одеському бізнесмену Вадиму Альперіну. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП у Facebook.
“За процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ особисто вручено повідомлення про підозру чоловіку, причетного до організації злочинної схеми, пов’язаної з розмитненням імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами”, — йдеться в повідомленні.
Також, вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
“Дії підозрюваного, яке слідство вважає організатором вказаного корупційного злочину, кваліфіковані за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України („Зловживання владою або службовим становищем“)”, — зазначається в повідомленні.
Як стало відомо УНН з джерел у правоохоронних органах повідомлено підозру одеському бізнесмену Вадиму Альперіну.
Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро України затримали 10 осіб, зокрема, 7 співробітників органів митного контролю, за підозрою у вчиненні злочинів, пов’язаних із порушенням митного законодавства.
Як повідомлялося, Тупальському та ще шістьом митникам оголосили підозру.