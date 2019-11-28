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"Хрещеному батьку контрабанди" Альперіну повідомлено про підозру

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Повідомлено про підозру організатору корупційної схеми на митниці, що завдала понад 77,7 млн гривень збитків, одеському бізнесмену Вадиму Альперіну. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП у Facebook.

“За процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ особисто вручено повідомлення про підозру чоловіку, причетного до організації злочинної схеми, пов’язаної з розмитненням імпортованих в Україну товарів за заниженими цінами”, — йдеться в повідомленні.

Також, вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

“Дії підозрюваного, яке слідство вважає організатором вказаного корупційного злочину, кваліфіковані за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України („Зловживання владою або службовим становищем“)”, — зазначається в повідомленні.

Як стало відомо УНН з джерел у правоохоронних органах повідомлено підозру одеському бізнесмену Вадиму Альперіну.

Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро України затримали 10 осіб, зокрема, 7 співробітників органів митного контролю, за підозрою у вчиненні злочинів, пов’язаних із порушенням митного законодавства.

Як повідомлялося, Тупальському та ще шістьом митникам оголосили підозру.

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