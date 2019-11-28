"Крестному отцу контрабанды" Альперину сообщено о подозрении

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Сообщено о подозрении организатору коррупционной схемы на таможне, нанесенный более 77,7 млн гривен убытков, одесскому бизнесмену Вадиму Альперину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.

“Под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ лично вручено уведомление о подозрении мужчине, причастного к организации преступной схемы, связанной с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам”, — говорится в сообщении.

Также, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

“Действия подозреваемого, которое следствие считает организатором указанного коррупционного преступления, квалифицированные по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 УК Украины („Злоупотребление властью или служебным положением“)”, — отмечается в сообщении.

Как стало известно УНН из источников в правоохранительных органах сообщено подозрение одесскому бизнесмену Вадиму Альперину.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали 10 человек, в том числе, 7 сотрудников органов таможенного контроля, по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства.

Как сообщалось, Тупальскому и еще шестерым таможенникам объявили подозрение.

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