Прокурори проситимуть для Альперіна арешт із заставою у 288 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури будуть клопотати у суді про обрання для бізнесмена Вадима Альперіна арешту з можливістю внесення застави у розмірі 288 млн 150 тис. грн. Про це УНН повідомило поінформоване джерело.
"Прокурори проситимуть для Альперіна арешт з можливістю внесення застави у розмірі 288 млн 150 тис. грн", - повідомив співрозмовник.
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Як повідомляв УНН, "хрещеному батьку контрабанди" Альперіну повідомлено про підозру.
Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро України затримали 10 осіб, зокрема, 7 співробітників органів митного контролю, за підозрою у вчиненні злочинів, пов’язаних із порушенням митного законодавства.