Зеленський попросив українців знайти "хрещеного батька контрабанди" Альперіна
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав усіх підключитися і допомогти правоохоронцям знайти одного із хрещених батьків контрабанди в Україні Вадима Альперіна. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Під час спеціальної операції з виявлення корупціонерів навколо та безпосередньо на митниці від правоохоронців утік такий собі пан Альперін, якого вважають одним із хрещених батьків контрабанди в Україні.
Однак далеко він не добіг – кордони надійно перекриті, отже, Вадим Альперін переховується десь у країні", - написав Зеленський.
Президент закликав всіх підключитися й допомогти Альперіну знайти дорогу до НАБУ. Або допомогти правоохоронцям знайти пана Альперіна.
"З мене особисто – цінний подарунок тому, хто найкраще допоможе довгоочікуваній зустрічі контрабандиста із законом. Телефонуйте на гарячу лінію НАБУ – 0 800 213 200", - додав він.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що український проект “Держава у смартфоні” полегшує життя громадян та ускладнює життя для корупціонерів. Просто натискаєш кнопку — і все, корупціонера немає.
Як повідомляв УНН, 26 листопада детективи Національного антикорупційного бюро України затримали 10 осіб, зокрема, 7 співробітників органів митного контролю, за підозрою у вчиненні злочинів, пов’язаних із порушенням митного законодавства.