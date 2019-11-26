Зеленський про "Державу у смартфоні" і боротьбу з корупцією: натискаєш кнопку - і корупціонера немає
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Український проект “Держава у смартфоні” полегшує життя громадян та ускладнює життя для корупціонерів. Просто натискаєш кнопку — і все, корупціонера немає. І це не вибух. Про це Президент України Володимир Зеленський сказав під час виступу на Цифровому форумі Digital society sandbox у рамках офіційного візиту до Естонії, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.
Зеленський заявляє, що одним із пріоритетних завдань української влади нині є розвиток цифрової економіки країни та цифровізація державних послуг, адже це не лише звільняє громадян від зайвої бюрократії, а й допомагає в боротьбі з корупцією.
“Україна, ІТ-фахівці якої на аутсорсі вже оцифрували півсвіту, просто заслуговує мати цифрові можливості для кращого та зручнішого життя”, — сказав Глава держави під час виступу на Цифровому форумі Digital society sandbox у рамках офіційного візиту до Естонії.
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Він зазначив, що український проект “Держава у смартфоні” “полегшує життя громадян та ускладнює життя для корупціонерів”.
“І сьогодні це найголовніше, пріоритетне завдання для нашого молодого, нового уряду. Просто натискаєш кнопку — і все, корупціонера немає. І це не вибух”, — додав Володимир Зеленський.
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