Зеленський про "Державу у смартфоні" і боротьбу з корупцією: натискаєш кнопку - і корупціонера немає

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Український проект “Держава у смартфоні” полегшує життя громадян та ускладнює життя для корупціонерів. Просто натискаєш кнопку — і все, корупціонера немає. І це не вибух. Про це Президент України Володимир Зеленський сказав під час виступу на Цифровому форумі Digital society sandbox у рамках офіційного візиту до Естонії, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.