Федоров розповів, коли презентують додаток "Держава в смартфоні"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Міністерство цифрової трансформації презентує додаток "Дія", - у народі "Держава у смартфоні" - у грудні. Про це віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів в оприлюдненому сьогодні інтерв’ю Радіо Свобода, передає УНН.
"Зовсім скоро, вже у грудні місяці, у листопаді ми вже закінчуємо розробку, ми презентуємо мобільний додаток, який і буде називатися "Дія". У народі – "Держава в смартфоні". І першими проектами, які будуть вже в смартфоні - це водійські права, технічний паспорт на авто, і в наступному релізі вже будуть електронні студентські, електронні посвідчення пенсіонера", - розповів Федоров.
Також він додав, що після цього почнеться ера трансформації електронних послуг в смартфон: почнуть з електронної прописки, щоб можна було змінити місце реєстрації. Також через смартфон можна буде отримати пенсію.
Федоров зазначив, що для нього "Держава у смартфоні" - це коли велика кількість людей мають смартфони, ноутбуки, доступ до Інтернету. Вони вміють користуватись гаджетами, і не помічають державу, яка перетворюється у простий сервіс.
Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації одночасно працює над запуском 90 проектів у сфері діджиталізації, значна частина з яких стосується земельної реформи.