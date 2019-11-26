Зеленский о "Государстве в смартфоне" и борьбу с коррупцией: нажимаешь кнопку - и коррупционера нет

Зеленский заявляет, что одной из приоритетных задач украинской власти сегодня является развитие цифровой экономики страны и цифровизация государственных услуг, ведь это не только освобождает граждан от лишней бюрократии, но и помогает в борьбе с коррупцией.

"Украина, ІТ-специалисты которой на аутсорсе уже оцифровали полмира, просто заслуживает иметь цифровые возможности для лучшей и более удобной жизни", - сказал Глава государства во время выступления на Цифровом форуме Digital society sandbox в рамках официального визита в Эстонию.

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Он отметил, что украинский проект "Государство в смартфоне" "облегчает жизнь граждан и осложняет жизнь для коррупционеров".

"И сегодня это самая главная, приоритетная задача для нашего молодого, нового правительства. Просто нажимаешь кнопку - и все, коррупционера нет. И это не взрыв", - добавил Владимир Зеленский.

Напомним, Федоров рассказал, когда представляют приложение "Государство в смартфоне".