Федоров "заспойлерив" появу паспорта у смартфоні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Через рік українці зможуть пересуватись країною без паспорта, маючи цифровий паспорт в додатку "Дія". Про такі плани віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів в оприлюдненому сьогодні інтерв’ю Радіо Свобода, передає УНН.
"В додатку ("Дія" - ред.) ми плануємо на першому етапі відцифрувати всі документи. Починаючи від прав, техпаспорту, і ще такий спойлер дам – паспорта громадянина. Ми хочемо змінити спосіб мислення наших людей. Ми хочемо, зробити так, що через рік всі не думали про пластик, а могли спокійно пересуватися країною, маючи просто смартфон", - сказав Федоров.
Також віце-прем’єр-міністр зазначив, що на початку наступного року вже запустять паспорт в електронному форматі, де буде можливість отримати послуги щодо існуючого паспорта в смартфоні.
Нагадаємо, Федоров розповів, коли презентують додаток "Дія", або "Держава в смартфоні".