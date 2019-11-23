Федоров "заспойлерил" появление паспорта в смартфоне

"В приложении ("Действие" - ред.) мы планируем на первом этапе оцифровывать все документы. Начиная от прав, техпаспорта, и еще такой спойлер дам - паспорта гражданина. Мы хотим изменить образ мышления наших людей. Мы хотим сделать так, что через год все не думали о пластике, а могли спокойно передвигаться по стране, имея просто смартфон", - сказал Федоров.

Также вице-премьер-министр отметил, что в начале следующего года уже запустят паспорт в электронном формате, где будет возможность получить услуги относительно существующего паспорта в смартфоне.

Напомним, Федоров рассказал, когда представят приложение "Действие", или "Государство в смартфоне".