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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 43718 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108901 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100803 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108058 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118573 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147754 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148289 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Зеленский попросил украинцев найти "крестного отца контрабанды" Альперина

Зеленский попросил украинцев найти "крестного отца контрабанды" Альперина

Киев  •  УНН

 • 19676 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех подключиться и помочь правоохранителям найти одного из крестных отцов контрабанды в Украине Вадима Альперина. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В ходе специальной операции по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне от правоохранителей бежал некий господин Альперин, которого считают одним из крестных отцов контрабанды в Украине.

Однако далеко он не добежал - границы надежно перекрыты, следовательно, Вадим Альперин скрывается где-то в стране", - написал Зеленский.

Президент призвал всех подключиться и помочь Альперину найти дорогу в НАБУ. Или помочь правоохранителям найти господина Альперина.

"С меня лично - ценный подарок тому, кто лучше поможет долгожданной встречи контрабандиста с законом. Звоните на горячую линию НАБУ - 0800213200", - добавил он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский проект "Государство в смартфоне" облегчает жизнь граждан и осложняет жизнь для коррупционеров. Просто нажимаешь кнопку - и все, коррупционера нет.

Как сообщал УНН, 26 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали 10 человек, в том числе, 7 сотрудников органов таможенного контроля, по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства.

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