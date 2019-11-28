Прокуроры будут просить для Альперина арест с залогом в 288 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры будут ходатайствовать в суде об избрании для бизнесмена Вадима Альперина ареста с возможностью внесения залога в размере 288 млн 150 тыс. грн. Об этом УНН сообщил информированный источник.
"Прокуроры будут просить для Альперина арест с возможностью внесения залога в размере 288 млн 150 тыс. грн", - сообщил собеседник.
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Как сообщал УНН, "крестному отцу контрабанды" Альперину сообщено о подозрении.
Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали 10 человек, в том числе, 7 сотрудников органов таможенного контроля, по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства.