Прокуроры будут просить для Альперина арест с залогом в 288 млн грн

"Прокуроры будут просить для Альперина арест с возможностью внесения залога в размере 288 млн 150 тыс. грн", - сообщил собеседник.

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Как сообщал УНН, "крестному отцу контрабанды" Альперину сообщено о подозрении.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали 10 человек, в том числе, 7 сотрудников органов таможенного контроля, по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства.