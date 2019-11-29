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Альперіна арештували на два місяці і визначили заставу у 70 млн грн

Альперіна арештували на два місяці і визначили заставу у 70 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Вищий антикорупційний суд обрав для одеського бізнесмена Вадима Альперіна запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і визначили заставу у понад 70 млн грн, передає кореспондент УНН.

Відзначимо, що суд підтримав клопотання САП частково - Альперіна арештували на 60 діб - до 25 січня, але суму заставу зменшили до понад 70 млн грн.

Після завершення засідання адвокат бізнесмена Андрій Федур зазначив, що, швидше за все, запобіжний захід буде оскаржений, але щоб відповісти точно - він має порадитись із клієнтом.

Представники прокуратури відзначили, що наразі не готові коментувати, чи будуть оскаржувати запобіжний захід Альперіну - чекають повного тексту ухвали.

Як повідомлялося, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури клопотали у суді про обрання для бізнесмена Вадима Альперіна арешту з можливістю внесення застави у розмірі 288 млн 150 тис. грн.

Як повідомляв УНН, "хрещеному батьку контрабанди" Альперіну повідомлено про підозру.

Нагадаємо, детективи НАБУ раніше затримали 10 осіб, зокрема, 7 співробітників органів митного контролю, за підозрою у вчиненні злочинів, пов’язаних із порушенням митного законодавства. Серед них і заступник начальника Київської міської митниці ДФС Сергій Тупальський. Їм оголосили підозру.

Усі затримані підозрюються у вчиненні злочинів, пов'язаних із махінаціями із розмитненням товарів, імпортованих в Україну, які завдали інтересам держави понад 77,7 млн грн збитків.

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