Альперіна арештували на два місяці і визначили заставу у 70 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Вищий антикорупційний суд обрав для одеського бізнесмена Вадима Альперіна запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і визначили заставу у понад 70 млн грн, передає кореспондент УНН.
Відзначимо, що суд підтримав клопотання САП частково - Альперіна арештували на 60 діб - до 25 січня, але суму заставу зменшили до понад 70 млн грн.
Після завершення засідання адвокат бізнесмена Андрій Федур зазначив, що, швидше за все, запобіжний захід буде оскаржений, але щоб відповісти точно - він має порадитись із клієнтом.
Представники прокуратури відзначили, що наразі не готові коментувати, чи будуть оскаржувати запобіжний захід Альперіну - чекають повного тексту ухвали.
Як повідомлялося, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури клопотали у суді про обрання для бізнесмена Вадима Альперіна арешту з можливістю внесення застави у розмірі 288 млн 150 тис. грн.
Як повідомляв УНН, "хрещеному батьку контрабанди" Альперіну повідомлено про підозру.
Нагадаємо, детективи НАБУ раніше затримали 10 осіб, зокрема, 7 співробітників органів митного контролю, за підозрою у вчиненні злочинів, пов’язаних із порушенням митного законодавства. Серед них і заступник начальника Київської міської митниці ДФС Сергій Тупальський. Їм оголосили підозру.
Усі затримані підозрюються у вчиненні злочинів, пов'язаних із махінаціями із розмитненням товарів, імпортованих в Україну, які завдали інтересам держави понад 77,7 млн грн збитків.