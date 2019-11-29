Альперина арестовали на два месяца и определили залог в 70 млн грн

Отметим, что суд поддержал ходатайство САП частично - Альперина арестовали на 60 суток - до 25 января, но сумму залога уменьшили до 70 млн грн.

После завершения заседания адвокат бизнесмена Андрей Федур отметил, что, скорее всего, мера пресечения будет обжалована, но чтобы ответить точно - он должен посоветоваться с клиентом.

Представители прокуратуры отметили, что пока не готовы комментировать, будут ли обжаловать меру пресечения Альперину - ждут полного текста постановления.

Как сообщалось, прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры ходатайствовали в суде об избрании для бизнесмена Вадима Альперина ареста с возможностью внесения залога в размере 288 млн 150 тыс. грн.

Как сообщал УНН, "крестному отцу контрабанды" Альперину сообщено о подозрении.

Напомним, детективы НАБУ ранее задержали 10 человек, в том числе, 7 сотрудников органов таможенного контроля, по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства. Среди них и заместитель начальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский. Им объявили подозрение.

Все задержанные подозреваются в совершении преступлений, связанных с махинациями с растаможкой товаров, импортируемых в Украину, которые нанесли интересам государства более 77,7 млн грн убытков.