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Альперіну наділи назад електронний браслет - адвокат

Київ • УНН

 • 8582 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. “Хрещеному батьку контрабанди” з Одеси Вадиму Альперіну, підозрюваному у справі про схеми на митниці, надягли назад електронний браслет. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook адвокат Альперіна — Андрій Федур, інформує УНН.

Альперіну наділи назад електронний браслет - адвокат

“Очевидно, що хтось з ОГПУ, а може і із самого, прочитав мій пост про „браслет“. Пройшла доба і знову прибігли до Вадима Альперіна одягати „браслет“... Мабуть хтось вже в фрустрації, побачивши, що Вадим Альперін дома і спокійно їх чекає. Нікуди не тікає... Щойно одягли”, — написав адвокат.

Раніше адвокат Федур написав, що з Альперіна зняли браслет.

Як повідомлялося раніше в УНН, ВАКС продовжив запобіжний захід “хрещеному батьку контрабанди” Альперіну.

Нагадаємо, Альперіну обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 70 млн грн, яку він вніс та вийшов із СІЗО. Також, на одеського бізнесмена Вадима Альперіна наділи електронний браслет після того, як він залишив СІЗО.

Як повідомлялося раніше, детективи НАБУ раніше затримали 10 осіб, зокрема, 7 співробітників органів митного контролю, за підозрою у вчиненні злочинів, пов’язаних із порушенням митного законодавства. Серед них і заступник начальника Київської міської митниці ДФС Сергій Тупальський. Їм оголосили підозру. Згодом затримали і Альперіна. Йому також оголосили підозру.

Відзначимо, що Президент України Володимир Зеленський назвав Альперіна “хрещеним батьком контрабанди”.

Затримані підозрюються у вчиненні злочинів, пов’язаних із махінаціями із розмитненням товарів, імпортованих в Україну, які завдали інтересам держави понад 77,7 млн грн збитків.

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд заарештував майно одеського бізнесмена Вадима Альперіна.

Українські Національні Новини

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