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"Хрещеному батьку контрабанди" Альперіну зняли електронний браслет - адвокат

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. З одеського "хрещеного батька контрабанди" Вадима Альперіна, підозрюваному у справі про схеми на митниці, зняли електронний браслет, оскільки закінчився термін дії ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Про це повідомляє його адвокат Андрій Федур у Facebook, інформує УНН.

"Хрещеному батьку контрабанди" Альперіну зняли електронний браслет - адвокат

"І прийшли хороші новини для мого підзахисного Вадима Альперіна. З нього зняли “електронний браслет”, закінчився термін дії ухвали слідчого судді ВАКС... Для переляканих і натхненних повідомляю, що Вадим Альперін і надалі буде добросовісно виконувати покладені на нього обов'язки, як підозрюваного. І не буде відлучатись з постійного місця проживання без дозволу детектива, прокурора чи суду. А "браслет" використайте десь з більшою користю", - написав він.

За його словами, для судді ВАКСу ця історія має стати "сигналом цінності рішення".

Як повідомлялося раніше в УНН, ВАКС продовжив запобіжний захід "хрещеному батьку контрабанди" Альперіну.

Нагадаємо, Альперіну обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 70 млн грн, яку він вніс та вийшов із СІЗО.

Також, на одеського бізнесмена Вадима Альперіна наділи електронний браслет після того, як він залишив СІЗО.

Як повідомлялося раніше, детективи НАБУ раніше затримали 10 осіб, зокрема, 7 співробітників органів митного контролю, за підозрою у вчиненні злочинів, пов’язаних із порушенням митного законодавства. Серед них і заступник начальника Київської міської митниці ДФС Сергій Тупальський. Їм оголосили підозру. Згодом затримали і Альперіна. Йому також оголосили підозру.

Відзначимо, що Президент України Володимир Зеленський назвав Альперіна "хрещеним батьком контрабанди".

Затримані підозрюються у вчиненні злочинів, пов’язаних із махінаціями із розмитненням товарів, імпортованих в Україну, які завдали інтересам держави понад 77,7 млн грн збитків.

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд заарештував майно одеського бізнесмена Вадима Альперіна.

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