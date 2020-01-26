"Крестному отце контрабанды" Альперину сняли электронный браслет - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. С одесского "крестного отца контрабанды" Вадима Альперина, подозреваемому по делу о схемах на таможне, сняли электронный браслет, поскольку истек срок действия постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). Об этом сообщает его адвокат Андрей Федур в Facebook, передает УНН.
"И пришли хорошие новости для моего подзащитного Вадима Альперина. С него сняли "электронный браслет", закончился срок действия постановления следственного судьи ВАКС... Для испуганных и вдохновенных сообщаю, что Вадим Альперин и в дальнейшем будет добросовестно выполнять возложенные на него обязанности, как на подозреваемого. И не будет отлучаться с места жительства без разрешения детектива, прокурора или суда. А "браслет" используйте где-то с большей пользой", - написал он.
По его словам, для судьи ВАКСа эта история должна стать "сигналом ценности решения".
Как сообщалось ранее в УНН, ВАКС продолжил меру пресечения "крестному отцу контрабанды" Альперину.
Напомним, Альперину избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 70 млн грн, которую он внес и вышел из СИЗО.
Также, на одесского бизнесмена Вадима Альперина надели электронный браслет после того, как он покинул СИЗО.
Как сообщалось ранее, детективы НАБУ ранее задержали 10 человек, в том числе, 7 сотрудников органов таможенного контроля, по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства. Среди них и заместитель начальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский. Им объявили подозрение. Впоследствии задержали и Альперина. Ему также объявили подозрение.
Отметим, что Президент Украины Владимир Зеленский назвал Альперина "крестным отцом контрабанды".
Задержанные подозреваются в совершении преступлений, связанных с махинациями с растаможкой товаров, импортируемых в Украину, которые нанесли интересам государства более 77,7 млн грн убытков.
Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд арестовал имущество одесского бизнесмена Вадима Альперина.