ВАКС продовжив запобіжний захід "хрещеному батьку контрабанди" Альперіну
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід у вигляді носіння електронного браслета одеському бізнесмену Вадиму Альперіну до 23 березня. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі ВАКС.
“...слідчий суддя залишив без змін обраний раніше запобіжний захід, який передбачає носіння електронного засобу контролю до 23 березня”, — повідомили в пресслужбі.
Нагадаємо, Альперіну обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 70 млн грн, яку він вніс та вийшов із СІЗО.
Також, на одеського бізнесмена Вадима Альперіна наділи електронний браслет після того, як він залишив СІЗО.
Як повідомлялося раніше, детективи НАБУ раніше затримали 10 осіб, зокрема, 7 співробітників органів митного контролю, за підозрою у вчиненні злочинів, пов’язаних із порушенням митного законодавства. Серед них і заступник начальника Київської міської митниці ДФС Сергій Тупальський. Їм оголосили підозру. Згодом затримали і Альперіна. Йому також оголосили підозру.
Відзначимо, що Президент України Володимир Зеленський назвав Альперіна "хрещеним батьком контрабанди".
Затримані підозрюються у вчиненні злочинів, пов’язаних із махінаціями із розмитненням товарів, імпортованих в Україну, які завдали інтересам держави понад 77,7 млн грн збитків.
Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд заарештував майно одеського бізнесмена Вадима Альперіна.