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ВАКС продлил меру пресечения "крестному отцу контрабанды" Альперину

Киев • УНН

 • 17590 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения в виде ношения электронного браслета одесскому бизнесмену Вадиму Альперину до 23 марта. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе ВАКС.

ВАКС продлил меру пресечения "крестному отцу контрабанды" Альперину

“... следственный судья оставил без изменений избранную ранее меру пресечения, которая предполагает ношение электронного средства контроля до 23 марта”, — сообщили в пресс-службе.

Напомним, Альперину избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 70 млн грн, которую он внес и вышел из СИЗО.

Также, на одесского бизнесмена Вадима Альперина надели электронный браслет после того, как он покинул СИЗО.

Как сообщалось ранее, детективы НАБУ ранее задержали 10 человек, в том числе, 7 сотрудников органов таможенного контроля, по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства. Среди них и заместитель начальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский. Им объявили подозрение. Впоследствии задержали и Альперина. Ему также объявили подозрение.

Отметим, что Президент Украины Владимир Зеленский назвал Альперина "крестным отцом контрабанды".

Задержанные подозреваются в совершении преступлений, связанных с махинациями с растаможкой товаров, импортируемых в Украину, которые нанесли интересам государства более 77,7 млн грн убытков.

Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд арестовал имущество одесского бизнесмена Вадима Альперина.

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