ВАКС заарештував майно Альперіна
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд заарештував майно одеського бізнесмена Вадима Альперіна. Про це журналісту УНН повідомила прессекретар САП Ольга Постолюк.
"Заарештував", - сказала Постолюк, відповідаючи на питання, чи заарештував ВАКС майно Альперіна.
Нагадаємо, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила запобіжний захід одеському бізнесмену Вадиму Альперіну без змін. Так, перед цим Альперіна арештували на два місяці і визначили заставу у 70 млн грн. Сплативши її, він вийшов із СІЗО.
Як повідомлялося раніше, детективи НАБУ раніше затримали 10 осіб, зокрема, 7 співробітників органів митного контролю, за підозрою у вчиненні злочинів, пов’язаних із порушенням митного законодавства. Серед них і заступник начальника Київської міської митниці ДФС Сергій Тупальський. Їм оголосили підозру. Згодом затримали і Альперіна. Йому також оголосили підозру.
Затримані підозрюються у вчиненні злочинів, пов'язаних із махінаціями із розмитненням товарів, імпортованих в Україну, які завдали інтересам держави понад 77,7 млн грн збитків.