ВАКС арестовал имущество Альперина

"Арестовал", - сказала Постолюк, отвечая на вопрос, арестовал ли ВАКС имущество Альперина.

Напомним, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила меру пресечения одесскому бизнесмену Вадиму Альперину без изменений. Так, перед этим Альперина арестовали на два месяца и определили залог в 70 млн грн. Оплатив ее, он вышел из СИЗО.

Как сообщалось ранее, детективы НАБУ ранее задержали 10 человек, в том числе, 7 сотрудников органов таможенного контроля, по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства. Среди них и заместитель начальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский. Им объявили подозрение. Позже задержали и Альперина. Ему также объявили подозрение.

Задержанные подозреваются в совершении преступлений, связанных с махинациями с растаможкой товаров, импортируемых в Украину, которые нанесли интересам государства более 77,7 млн грн убытков.