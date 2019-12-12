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Суд залишив Альперіна під арештом

Суд залишив Альперіна під арештом

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила запобіжний захід
одеському бізнесмену Вадиму Альперіну без змін. Про це журналісту УНН повідомив завідувач сектору взаємодії зі ЗМІ управління з організаційного забезпечення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Вадим Кліщенко.

"Залишили без змін", - сказав Кліщенко.

Як повідомлялося, САП наполягала на обранні для Альперіна запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 288 млн грн.

Нагадаємо, Альперіна арештували на два місяці і визначили заставу у 70 млн грн.

Як повідомляв УНН, одеський бізнесмен Вадим Альперін вийшов із СІЗО.

Як повідомлялося раніше, детективи НАБУ раніше затримали 10 осіб, зокрема, 7 співробітників органів митного контролю, за підозрою у вчиненні злочинів, пов’язаних із порушенням митного законодавства. Серед них і заступник начальника Київської міської митниці ДФС Сергій Тупальський. Їм оголосили підозру. Згодом затримали і Альперіна. Йому також оголосили підозру.

Затримані підозрюються у вчиненні злочинів, пов'язаних із махінаціями із розмитненням товарів, імпортованих в Україну, які завдали інтересам держави понад 77,7 млн грн збитків.

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