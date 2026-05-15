Александр Закусило стал заместителем в Минцифры - озвучены направления его работы
Киев • УНН
Кабмин назначил Александра Закусило заместителем главы Минцифры. Он будет отвечать за запуск еАкциза, еСуда и развитие государственных цифровых систем.
Новым заместителем Министра цифровой трансформации Украины стал Александр Закусило - он будет отвечать за внедрение цифровых реформ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минцифры.
Детали
Как отметили в ведомстве, у Закусило 20 лет профессионального опыта, а к работе в Минцифры он присоединился с начала 2020 года.
Закусило получил образование в КПИ имени Игоря Сикорского по специальности "Защита информации с ограниченным доступом и автоматизация ее обработки". Имеет квалификацию инженера по вопросам безопасности предприятий и офицера военного управления тактического уровня
Основными направлениями работы Закусило будут:
- запуск масштабных цифровых реформ — еАкциз, еСуд, еНотариат;
- развитие единой экосистемы CDTO;
- развитие государственных систем Дія.Engine и Трембита;
- развитие сферы открытых данных;
- улучшение веб-доступности цифровых платформ.
Напомним
Кабинет министров назначил временным главой Министерства цифровой трансформации Александра Борнякова — он сменил на этом посту Михаила Федорова, который стал министром обороны Украины.