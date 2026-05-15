Александр Закусило стал заместителем в Минцифры - озвучены направления его работы

$43.960.0151.440.06
ukenru
Эксклюзив
15:44 • 3078 просмотра
россия может ударить по «центрам принятия решений» в Киеве, но не способна уничтожить украинские бункеры – эксперт
Эксклюзив
15:05 • 10564 просмотра
россия может снова использовать беларусь для атаки на Чернигов и Киев — насколько реальна угроза наступления
14:59 • 11691 просмотра
Трамп заявил, что говорил с Си о войне рф против Украины, и отреагировал на российский удар по Киеву
13:47 • 12872 просмотра
ОП и госдача Президента Украины - в ГУР узнали, по каким "центрам принятия решений" хочет бить рфPhoto
13:25 • 25536 просмотра
Мобилизуют ли в ВСУ людей с гипертонией и сердечными болезнями в 2026 году
Эксклюзив
15 мая, 09:04 • 25402 просмотра
Туристическая виза в США стала «юридическим экзаменом»: украинцев проверяют значительно жестче — юрист
15 мая, 07:48 • 32085 просмотра
Зеленский сообщил о первом этапе обмена "1000 на 1000" - дома 205 украинцев, большинство были в российском плену с 2022 годаPhoto
Эксклюзив
15 мая, 06:33 • 32223 просмотра
Почему возникает зависимость от назальных спреев и возможно ли от нее избавиться
14 мая, 21:19 • 36697 просмотра
Украинская певица LELÉKA с песней Ridnym стала финалисткой Евровидения-2026PhotoVideo
14 мая, 19:14 • 57692 просмотра
Украинцы получат разовую денежную помощь ко Дню Независимости: кто и сколько
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
2м/с
32%
742мм
Популярные новости
Язык тела, льстивый тон и курьез с заметками - в сети и прессе обсуждают детали саммита Трампа и СиVideo15 мая, 09:00 • 28458 просмотра
Ляшко ответил, консультировался ли Ермак по поводу его кандидатуры с астрологом15 мая, 09:29 • 20167 просмотра
Попытка БЭБ признать лизинг самолетов «роялти» может ударить по обороне Украины15 мая, 09:56 • 36415 просмотра
Почему защита врача Odrex сорвала исследование медицинских доказательств по делу о смерти Аднана Кивана?15 мая, 10:07 • 34221 просмотра
Домашние роды: всем ли подходят и нужен ли "план Б"Photo13:12 • 19647 просмотра
публикации
История пиццы: как простое блюдо стало кулинарным символом ИталииPhoto14:05 • 11937 просмотра
Мобилизуют ли в ВСУ людей с гипертонией и сердечными болезнями в 2026 году13:25 • 25554 просмотра
Домашние роды: всем ли подходят и нужен ли "план Б"Photo13:12 • 20226 просмотра
Почему защита врача Odrex сорвала исследование медицинских доказательств по делу о смерти Аднана Кивана?15 мая, 10:07 • 34811 просмотра
Попытка БЭБ признать лизинг самолетов «роялти» может ударить по обороне Украины15 мая, 09:56 • 36998 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Си Цзиньпин
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Китай
Село
Реклама
УНН Lite
Язык тела, льстивый тон и курьез с заметками - в сети и прессе обсуждают детали саммита Трампа и СиVideo15 мая, 09:00 • 28922 просмотра
"Контекста нет" - Рубио отреагировал на внимание к его спортивному костюму "как у Мадуро"Photo14 мая, 13:35 • 38335 просмотра
Что празднуют в Украине и мире 14 мая14 мая, 03:00 • 62568 просмотра
Евровидение-2026 стартует в Вене - кто выступит и можно ли голосоватьVideo12 мая, 08:21 • 85543 просмотра
Дуа Липа подала иск против Samsung на $15 млн11 мая, 08:42 • 89421 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Беспилотный летательный аппарат
Ту-95
Туполев Ту-22М

Александр Закусило стал заместителем в Минцифры - озвучены направления его работы

Киев • УНН

 • 742 просмотра

Кабмин назначил Александра Закусило заместителем главы Минцифры. Он будет отвечать за запуск еАкциза, еСуда и развитие государственных цифровых систем.

Александр Закусило стал заместителем в Минцифры - озвучены направления его работы
Фото: diia.gov.ua

Новым заместителем Министра цифровой трансформации Украины стал Александр Закусило - он будет отвечать за внедрение цифровых реформ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минцифры.

Детали

Как отметили в ведомстве, у Закусило 20 лет профессионального опыта, а к работе в Минцифры он присоединился с начала 2020 года.

Закусило получил образование в КПИ имени Игоря Сикорского по специальности "Защита информации с ограниченным доступом и автоматизация ее обработки". Имеет квалификацию инженера по вопросам безопасности предприятий и офицера военного управления тактического уровня

- говорится в сообщении Минцифры.

Основными направлениями работы Закусило будут:

  • запуск масштабных цифровых реформ — еАкциз, еСуд, еНотариат;
    • развитие единой экосистемы CDTO;
      • развитие государственных систем Дія.Engine и Трембита;
        • развитие сферы открытых данных;
          • улучшение веб-доступности цифровых платформ.

            Напомним

            Кабинет министров назначил временным главой Министерства цифровой трансформации Александра Борнякова — он сменил на этом посту Михаила Федорова, который стал министром обороны Украины.

            Евгений Устименко

            ОбществоПолитикаТехнологии
            Михаил Згуровский
            ИИ (искусственный интеллект)
            Техника
            Кабинет Министров Украины
            Дія (сервис)
            Михаил Федоров
            Министерство обороны Украины
            Украина