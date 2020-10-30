Акция под КСУ завершилась - полиция не фиксировала нарушений

"В настоящее время мероприятия завершены, нарушений не зафиксировано, все прошло спокойно", - отметили в полиции.
Отметим, что на видео с места происшествия видно, что под стенами участники акции жгли "дымовухи" и забросали здание суда презервативами и зажгли файеры.
Кроме того, в полиции сообщали, что под стенами суда, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение запланированной акции в центре Киева, полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины утром заступили на усиленное дежурство.
Напомним, под Конституционным судом Украины в пятницу, 30 октября, утром проходила акция против судей, которые приняли скандальное решение о неконституционности статьи УК о наказании за ложь в декларациях, что повлияло на систему e-декларирования в целом.
Как сообщалось ранее в УНН, Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить весь состав Конституционного суда. Проект закона "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" зарегистрирован на сайте ВРУ.
Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации.
Во время срочного заседания СНБО Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности.
Позже Президент Владимир Зеленский подписал Указ №477/220 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 октября 2020 года "О принятии мер для восстановления нормативно-правового регулирования деятельности антикоррупционных органов и доверия к конституционному судопроизводству", которым ввел в действие решение, принятое на экстренном заседании СНБО.