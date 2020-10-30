Акция под КСУ завершилась - полиция не фиксировала нарушений

Кроме того, 29 октября Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял Распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки.

В результате этих решений НАПК возобновило доступ к Реестру деклараций.

В свою очередь, Государственное бюро расследований вызвало главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого для допроса на 2 ноября.