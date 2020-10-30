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Акція під КСУ завершилась - поліція не фіксувала порушень

Акція під КСУ завершилась - поліція не фіксувала порушень

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Києві під стінами Конституційного суду України у Києві завершилася акція проти суддів, які ухвалили скандальне рішення про неконституційність статті ККУ щодо покарання за брехню у деклараціях, що вплинуло на систему e-декларування в цілому. У поліції на даний час немає інформації щодо порушень на акції. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у місті Києві.

"На даний час заходи завершені, порушень не зафіксовано, все пройшло спокійно", - зазначили у поліції.

Зазначимо, що на відео з місця події було видно, що під стінами учасники акції палили "димовухи" та закидали будівлю суду презервативами і запалили фаєри.

Окрім того, у поліції повідомляли, що під стінами суду, аби не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення запланованої акції у центрі Києва, поліцейські спільно із військовослужбовцями Національної гвардії України зранку заступили на посилене чергування.

Нагадаємо, під Конституційним судом України у п'ятницю, 30 жовтня, зранку проходила акція проти суддів, які ухвалили скандальне рішення про неконституційність статті ККУ щодо покарання за брехню у деклараціях, що вплинуло на систему e-декларування в цілому.

Як повідомлялося раніше в УНН, Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити весь склад Конституційного суду. Проект закону "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" зареєстровано на сайті ВРУ.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 КК, яка передбачає відповідальність за брехню у декларації.

Під час термінового засідання РНБО Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних із рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності.

Пізніше Президент Володимир Зеленський підписав Указ №477/220 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 жовтня 2020 року "Про вжиття заходів для відновлення нормативно-правового регулювання діяльності антикорупційних органів та довіри до конституційного судочинства", яким увів у дію рішення, ухвалене на терміновому засіданні РНБО.

Крім того, 29 жовтня Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні ухвалив Розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників та забезпечити механізм їх спецперевірки.

У результаті цих рішень НАЗК відновило доступ до Реєстру декларацій.

Своєю чергою, Державне бюро розслідувань викликало голову Конституційного суду України Олександра Тупицького для допиту на 2 листопада.

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