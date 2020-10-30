Акція під КСУ завершилась - поліція не фіксувала порушень

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Києві під стінами Конституційного суду України у Києві завершилася акція проти суддів, які ухвалили скандальне рішення про неконституційність статті ККУ щодо покарання за брехню у деклараціях, що вплинуло на систему e-декларування в цілому. У поліції на даний час немає інформації щодо порушень на акції. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у місті Києві.