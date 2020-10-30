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Під КСУ зібралася акція протесту: в хід пішли "димовухи"

Під КСУ зібралася акція протесту: в хід пішли "димовухи"

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Під Конституційним судом України у п'ятницю, 30 жовтня, з ранку проходить акція проти суддів, які ухвалили скандальне рішення про неконституційність статті ККУ щодо покарання за брехню у деклараціях, що вплинуло на систему e-декларування в цілому, передає УНН.

Акція під назвою "Відправим суддів-зрадників КСУ до Ростова" триває з 9 години ранку. "Своїми рішеннями судді КСУ надають індульгенцію для сотень чиновників-корупціонерів, а також ставлять під загрозу безвіз, критично важливу фінансову допомогу від європейських інституцій та європейський напрям розвитку України", - вказали організатори протесту.

Наразі під стінами КСУ кілька сотень людей. На відео з місця події видно, що в хід пішли "димовухи".

Також повідомляється, що мітингувальники біля КСУ закидали будівлю суду презервативами і запалили фаєри.

Ще з ранку у медіа з'являлися повідомлення, що під суд стягували силовиків.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

ДБР викликало голову КСУ Олександра Тупицького для допиту на 2 листопада.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів.

Під КС продовжується акція протесту через рішення суду про скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування pic.twitter.com/sr2PJLKgYZ

— СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ (@suspilne_news) October 30, 2020

Мітингувальники біля #КСУ закидали будівлю суду презервативами, запалили фаєри і підірвали димові шашки: pic.twitter.com/h1ilbKe9pf

— DW українською (@dw_ukrainian) October 30, 2020

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