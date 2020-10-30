Под КСУ собралась акция протеста: в ход пошли "дымовухи"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Под Конституционным судом Украины в пятницу, 30 октября, с утра проходит акция против судей, которые приняли скандальное решение о неконституционности статьи УК Украины о наказании за ложь в декларациях, что повлияло на систему э-декларирования в целом, передает УНН.
Акция под названием "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов" продолжается с 9 часов утра. "Своими решениями судьи КСУ предоставляют индульгенцию для сотен чиновников-коррупционеров, а также ставят под угрозу безвиз, критически важную финансовую помощь от европейских институций и европейское направление развития Украины", - указали организаторы протеста.
Сейчас под стенами КСУ несколько сотен человек. На видео с места происшествия видно, что в ход пошли "дымовухи".
Также сообщается, что митингующие у КСУ забросали здание суда презервативами и зажгли файеры.
Еще с утра в медиа появлялись сообщения, что к суду стягивали силовиков.
Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.
29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.
29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.
ГБР вызвало голову КСУ Александра Тупицкого для допроса на 2 ноября.
Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.
Під КС продовжується акція протесту через рішення суду про скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування pic.twitter.com/sr2PJLKgYZ— СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ (@suspilne_news) October 30, 2020
Мітингувальники біля #КСУ закидали будівлю суду презервативами, запалили фаєри і підірвали димові шашки: pic.twitter.com/h1ilbKe9pf— DW українською (@dw_ukrainian) October 30, 2020