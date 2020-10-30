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Под КСУ собралась акция протеста: в ход пошли "дымовухи"

Под КСУ собралась акция протеста: в ход пошли "дымовухи"

Киев  •  УНН

 • 17378 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Под Конституционным судом Украины в пятницу, 30 октября, с утра проходит акция против судей, которые приняли скандальное решение о неконституционности статьи УК Украины о наказании за ложь в декларациях, что повлияло на систему э-декларирования в целом, передает УНН.

Акция под названием "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов" продолжается с 9 часов утра. "Своими решениями судьи КСУ предоставляют индульгенцию для сотен чиновников-коррупционеров, а также ставят под угрозу безвиз, критически важную финансовую помощь от европейских институций и европейское направление развития Украины", - указали организаторы протеста.

Сейчас под стенами КСУ несколько сотен человек. На видео с места происшествия видно, что в ход пошли "дымовухи".

Также сообщается, что митингующие у КСУ забросали здание суда презервативами и зажгли файеры.

Еще с утра в медиа появлялись сообщения, что к суду стягивали силовиков.

Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.

ГБР вызвало голову КСУ Александра Тупицкого для допроса на 2 ноября.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.

Під КС продовжується акція протесту через рішення суду про скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування pic.twitter.com/sr2PJLKgYZ

— СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ (@suspilne_news) October 30, 2020

Мітингувальники біля #КСУ закидали будівлю суду презервативами, запалили фаєри і підірвали димові шашки: pic.twitter.com/h1ilbKe9pf

— DW українською (@dw_ukrainian) October 30, 2020

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