"Активируем несколько тысяч современных центрифуг": в Иране конкретизировали ответные меры на действия МАГАТЭ

Министр иностранных дел Ирана заявил, что Исламская Республика установит тысячи передовых центрифуг. это решение в ответ на поддерживаемую США резолюцию, опубликованную в пятницу советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Передает УНН со ссылкой на IRNA.

"Иран активирует несколько тысяч передовых центрифуг внутреннего производства в ответ на резолюцию, которую поддерживают США, изданную в пятницу советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и переданную Соединенным Королевством, Францией и Германией" - заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

G7: "Мы не потерпим угроз россии применить ядерное оружие"

Соответствующее заявление о" нескольких тысячах современных иранских центрифуг", которые будут введены в эксплуатацию, было изложено на полях 10 Всемирного форума Альянса цивилизаций ООН (UNAOC) в португальском городе Кашкайш.

Справка

Резолюция, представленная европейской тройкой - Великобританией, Францией и Германией-вместе с США, обвиняет Иран в отказе от сотрудничества с ядерным надзором ООН. Текст резолюции был принят в четверг, на прошлой неделе, несмотря на оппозицию со стороны около половины стран-членов Совета: 19 голосами "за", 12 - "против" и три - "воздержались".

Иран предлагает ограничить запасы обогащенного урана, заявляет МАГАТЭ