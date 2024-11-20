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Иран предлагает ограничить запасы обогащенного урана, заявляет МАГАТЭ

Иран предлагает ограничить запасы обогащенного урана, заявляет МАГАТЭ

Киев  •  УНН

 • 6008 просмотра

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Иран предложил МАГАТЭ ограничить запасы обогащенного урана до 60% на уровне 185 кг. Предложение выдвинуто в обмен на отложение западными государствами резолюции против Тегерана на заседании Совета руководителей МАГАТЭ.

Иран тщетно пытался предотвратить продвижение Западом резолюции против него на заседании совета директоров МАГАТЭ, предложив ограничить свои запасы урана до уровня, не соответствующего оружейному. Об этом пишет агентство Reuters, передает УНН.

Детали

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) во вторник в двух конфиденциальных докладах сообщило, что Иран предложил не увеличивать свои запасы обогащенного урана до уровня чистоты 60 процентов и уже провел необходимую подготовку для реализации этого предложения.

В одном из двух квартальных отчетов, сообщило агентство Reuters, говорится о том, что "Возможность того, что Иран не будет дальше расширять свои запасы урана, обогащенного до 60% U-235, обсуждали" во время поездки главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Иран на прошлой неделе. В отчете также подтверждается, что агентство ООН подтвердило, что Иран готов сделать это.

МАГАТЭ подтвердило, что Иран "начал реализацию подготовительных мероприятий". Высокопоставленный дипломат добавил, что темпы обогащения урана до этого уровня замедлились, что является необходимым шагом перед остановкой.

Однако, западные дипломаты отвергли предложение Ирана, поскольку видят в нем попытку в последнюю минуту избежать критики на заседании совета директоров, подобно обещанию углубить сотрудничество с МАГАТЭ в марте прошлого года, которое так и не было полностью выполнено.

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По словам высокопоставленного дипломата, предложение Ирана заключалось в том, чтобы ограничить запасы урана, обогащенного до 60%, примерно 185 кг, или тем количеством, которое он имел два дня назад. Этого в принципе достаточно, при условии дальнейшего обогащения, для четырех ядерных боезарядов, согласно меркам МАГАТЭ. Иран отрицает, что стремится к созданию ядерного оружия.

Он подчеркнул, что предложение Ирана ограничить запасы примерно 185 килограммами зависит от того, отложат ли западные государства принятие запланированной резолюции против Тегерана на предстоящем заседании Совета руководителей МАГАТЭ в ближайшие дни.

Добавим

В докладе МАГАТЭ говорится о том, что запасы урана, обогащенного до 60%, в Иране выросли на 17,6 кг за последний квартал до 182,3 кг по состоянию на 26 октября, что также достаточно для четырех боеголовок по этой мерке.

Напомним

Министр иностранных дел Ирана предостерег европейские государства от представления резолюции против Тегерана в МАГАТЭ. Аракчи отметил, что такие действия могут серьезно осложнить ситуацию и привести к обострению напряженности.

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Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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