КНДР впервые показала центрифуги для обогащения урана

В сюжете северокорейских СМИ о том, как лидер КНДР Ким Чен Ын посещает завод по производству ядерных боеголовок, впервые показали сотни центрифуг – устройств для наработки обогащенного урана. Об этом УНН пишет со ссылкой на Deutsche Welle.

Детали

Северокорейские государственные СМИ опубликовали кадры посещения лидером страны Ким Чен Ыном "производственной базы для выпуска оружейного атомного материала". Ким ознакомился с тем, как обогащают уран и производят ядерные боеголовки, уточнило информационное агентство ЦТАК.

На фото видно, как Ким идет между длинных рядов металлических центрифуг – устройств для обогащение урана до оружейного уровня. В отчете не уточнялось, когда состоялся визит и где находился объект.

Ким подчеркнул перед телекамерой, что КНДР необходимо увеличивать количество центрифуг с целью "экспоненциального увеличения производства ядерных вооружений для самообороны".

Контекст

Северная Корея впервые провела ядерные испытания в 2006 году. Из-за ракетной и ядерной программ эта страна находится под санкциями ООН. На Западе считают, что у Северной Кореи есть несколько объектов для обогащения урана.

На днях Ким Чен Ын Лидер заявил о необходимости усовершенствования ядерного потенциала страны. Он также говорил о важности подготовки к эффективному использованию ядерного оружия для обеспечения национальной безопасности.

Напомним

В Офисе Президента указали на необходимость решительных действий для сдерживания ядерной угрозы КНДР и рф. По словам главы ОП Андрея Ермака, действия КНДР являются явной провокацией, которая серьезно угрожает миру и стабильности не только на Корейском полуострове, но и во всем мире.

МИД призвал к жесткому санкционному давлению на КНДР после очередной провокации Пхеньяна