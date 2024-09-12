В Офисе Президента указали на необходимость решительных действий для сдерживания ядерной угрозы КНДР и рф

Для сдерживания ядерной угрозы со стороны КНДР и рф необходимы решительные действия, заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, указав, что Северная Корея осуществила запуск баллистических ракет и передает их россии, которая использует их против Украины, пишет УНН.

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"КНДР осуществила запуск нескольких баллистических ракет малой дальности у своего восточного побережья. Также КНДР передает россиянам баллистические ракеты, которыми они убивают украинцев. Действия КНДР являются явной провокацией, которая серьёзно угрожает миру и стабильности не только на Корейском полуострове, но и во всём мире. Необходимы решительные действия для сдерживания ядерной угрозы со стороны КНДР и рф", - отметил Ермак в Telegram.

Напомним

Во время исследований специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз пришли к выводу, что враг снова начал применять против Украины баллистические ракеты "KN-23" производства КНДР.

"Часть объектов, переданных на исследование, пока идентифицированы как фрагменты баллистических ракет типа "KN-23" производства Северной Кореи. Об этом свидетельствует специфика внешней конструкции частей и обломков, нетипичное конструкторское строение и инженерия", - сообщил директор КНИИСЭ Александр Рувин.