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В Офісі Президента вказали на необхідність рішучих дій для стримання ядерної загрози КНДР та рф

В Офісі Президента вказали на необхідність рішучих дій для стримання ядерної загрози КНДР та рф

Київ • УНН

 • 17692 перегляди

Керівник ОП Андрій Єрмак заявив про необхідність стримування ядерної загрози з боку КНДР та рф. КНДР запустила балістичні ракети та передає їх росії, яка використовує їх проти України.

Для стримання ядерної загрози з боку КНДР та рф необхідні рішучі дії, заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, вказавши, що Північна Корея здійснила запуск балістичних ракет і передає їх росії, яка використовує їх проти України, пише УНН.

Деталі

"кндр здійснила запуск кількох балістичних ракет малої дальності біля свого східного узбережжя. Також кндр передає росіянам балістичні ракети, якими вони вбивають українців. Дії кндр є явною провокацією, яка серйозно загрожує миру та стабільності не тільки на Корейському півострові, але й в усьому світі. Необхідні рішучі дії для стримання ядерної загрози з боку кндр та рф", - зазначив Єрмак у Telegram.

Нагадаємо

Під час досліджень фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз дійшли висновку, що ворог знову почав застосовувати проти Україні балістичні ракети "KN-23" виробництва КНДР.

"Частина об’єктів, переданих на дослідження, наразі ідентифіковані як фрагменти балістичних ракет типу "KN-23" виробництва Північної Кореї. Про це свідчить специфіка зовнішньої конструкції частин та уламків, нетипова конструкторська будова та інженерія", - повідомив директор КНДІСЕ Олександр Рувін.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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