В Офісі Президента вказали на необхідність рішучих дій для стримання ядерної загрози КНДР та рф
Київ • УНН
Керівник ОП Андрій Єрмак заявив про необхідність стримування ядерної загрози з боку КНДР та рф. КНДР запустила балістичні ракети та передає їх росії, яка використовує їх проти України.
Для стримання ядерної загрози з боку КНДР та рф необхідні рішучі дії, заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, вказавши, що Північна Корея здійснила запуск балістичних ракет і передає їх росії, яка використовує їх проти України, пише УНН.
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"кндр здійснила запуск кількох балістичних ракет малої дальності біля свого східного узбережжя. Також кндр передає росіянам балістичні ракети, якими вони вбивають українців. Дії кндр є явною провокацією, яка серйозно загрожує миру та стабільності не тільки на Корейському півострові, але й в усьому світі. Необхідні рішучі дії для стримання ядерної загрози з боку кндр та рф", - зазначив Єрмак у Telegram.
Нагадаємо
Під час досліджень фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз дійшли висновку, що ворог знову почав застосовувати проти Україні балістичні ракети "KN-23" виробництва КНДР.
"Частина об’єктів, переданих на дослідження, наразі ідентифіковані як фрагменти балістичних ракет типу "KN-23" виробництва Північної Кореї. Про це свідчить специфіка зовнішньої конструкції частин та уламків, нетипова конструкторська будова та інженерія", - повідомив директор КНДІСЕ Олександр Рувін.