КНДР уперше показала центрифуги для збагачення урану
Київ • УНН
Північнокорейські ЗМІ опублікували кадри візиту Кім Чен Ина на завод з виробництва ядерних боєголовок. Уперше було продемонстровано сотні центрифуг для збагачення урану, Кім закликав збільшити їхню кількість.
У сюжеті північнокорейських ЗМІ про те, як лідер КНДР Кім Чен Ин відвідує завод із виробництва ядерних боєголовок, уперше показали сотні центрифуг - пристроїв для напрацювання збагаченого урану. Про це УНН пише з посиланням на Deutsche Welle.
Деталі
Північнокорейські державні ЗМІ опублікували кадри відвідування лідером країни Кім Чен Ином "виробничої бази для випуску збройового атомного матеріалу". Кім ознайомився з тим, як збагачують уран і виробляють ядерні боєголовки, уточнило інформаційне агентство ЦТАК.
На фото видно, як Кім іде між довгих рядів металевих центрифуг - пристроїв для збагачення урану до збройового рівня. У звіті не уточнювалося, коли відбувся візит і де знаходився об'єкт.
Кім наголосив перед телекамерою, що КНДР необхідно збільшувати кількість центрифуг з метою "експоненціального збільшення виробництва ядерних озброєнь для самооборони".
Контекст
Північна Корея вперше провела ядерні випробування у 2006 році. Через ракетну та ядерну програми ця країна перебуває під санкціями ООН. На Заході вважають, що у Північної Кореї є кілька об'єктів для збагачення урану.
Днями Кім Чен Ин Лідер заявив про необхідність удосконалення ядерного потенціалу країни. Він також говорив про важливість підготовки до ефективного використання ядерної зброї для забезпечення національної безпеки.
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