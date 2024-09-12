МЗС закликало до жорсткого санкційного тиску на КНДР після чергової провокації Пхеньяна

МЗС України рішуче засуджує запуски балістичних ракет КНДР 12 вересня, закликавши до жорсткого санкційного тиску на Пхеньян та анонсуючи звернення щодо посилення політики стримування КНДР задля протидії її деструктивним діям в Азії та Європі, пише УНН.

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"Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує запуски 12 вересня 2024 року балістичних ракет Північною Кореєю. Чергова провокація Пхеньяна є прямою загрозою миру та стабільності на Корейському півострові та у світі. Північна Корея продовжує одвертий курс на дестабілізацію, складовою якого є також надання у порушення міжнародних санкційних режимів військової допомоги державі-агресору росії", - ідеться у коментарі МЗС.

У МЗС вказали, що "безвідповідальні дії КНДР порушують норми міжнародного права та несуть серйозну загрозу ескалації безпекової ситуації в регіоні".

Україна закликає світове співтовариство забезпечити жорсткий санкційний тиск на Північну Корею, щоб запобігти подальшому розвитку її ракетних програм та домогтися відмови від агресивних дій. Під час 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Україна звернеться з відозвою до світової спільноти посилити політику стримування КНДР задля протидії її деструктивним діям в Азії та Європі - ідеться у коментарі МЗС.

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