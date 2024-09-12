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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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МИД призвал к жесткому санкционному давлению на КНДР после очередной провокации Пхеньяна

Киев  •  УНН

12 сентября 2024, 10:42  •  6713 просмотра

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Украина решительно осуждает запуски баллистических ракет КНДР 12 сентября 2024 года. МИД призывает усилить санкционное давление на Пхеньян и противодействовать его деструктивным действиям в Азии и Европе.

МИД Украины решительно осуждает запуски баллистических ракет КНДР 12 сентября, призвав к жесткому санкционного давления на Пхеньян и анонсируя обращение по усилению политики сдерживания КНДР для противодействия ее деструктивным действиям в Азии и Европе, пишет УНН.

Детали

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает запуски 12 сентября 2024 года баллистических ракет Северной Кореей. Очередная провокация Пхеньяна является прямой угрозой миру и стабильности на Корейском полуострове и в мире. Северная Корея продолжает откровенный курс на дестабилизацию, составляющей которого является также предоставление в нарушение международных санкционных режимов военной помощи государству-агрессору россии", - говорится в комментарии МИД.

В МИД указали, что "безответственные действия КНДР нарушают нормы международного права и несут серьезную угрозу эскалации ситуации с безопасностью в регионе".

Украина призывает мировое сообщество обеспечить жесткое санкционное давление на Северную Корею, чтобы предотвратить дальнейшее развитие ее ракетных программ и добиться отказа от агрессивных действий. Во время 79-й сессии Генеральной Ассамблеи  ООН Украина обратится с воззванием к мировому сообществу усилить политику сдерживания КНДР для противодействия ее деструктивным действиям в Азии и Европе

- говорится в комментарии МИД.

В Офісі Президента вказали на необхідність рішучих дій для стримання ядерної загрози КНДР та рф12 сентября 2024, 10:08 • 12444 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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