МИД призвал к жесткому санкционному давлению на КНДР после очередной провокации Пхеньяна

МИД Украины решительно осуждает запуски баллистических ракет КНДР 12 сентября, призвав к жесткому санкционного давления на Пхеньян и анонсируя обращение по усилению политики сдерживания КНДР для противодействия ее деструктивным действиям в Азии и Европе, пишет УНН.

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"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает запуски 12 сентября 2024 года баллистических ракет Северной Кореей. Очередная провокация Пхеньяна является прямой угрозой миру и стабильности на Корейском полуострове и в мире. Северная Корея продолжает откровенный курс на дестабилизацию, составляющей которого является также предоставление в нарушение международных санкционных режимов военной помощи государству-агрессору россии", - говорится в комментарии МИД.

В МИД указали, что "безответственные действия КНДР нарушают нормы международного права и несут серьезную угрозу эскалации ситуации с безопасностью в регионе".

Украина призывает мировое сообщество обеспечить жесткое санкционное давление на Северную Корею, чтобы предотвратить дальнейшее развитие ее ракетных программ и добиться отказа от агрессивных действий. Во время 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Украина обратится с воззванием к мировому сообществу усилить политику сдерживания КНДР для противодействия ее деструктивным действиям в Азии и Европе - говорится в комментарии МИД.

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