Активы российского олигарха Усманова на более 2 млрд грн взыскали в пользу Украины

Министерство юстиции Украины одержало победу в ВАКС - активы российского олигарха Алишера Усманова на более 2 млрд грн взыскано в пользу государства, передает УНН со ссылкой на Министерство юстиции.

«Высший антикоррупционный суд 25 сентября 2024 года принял решение об удовлетворении иска Министерства юстиции Украины к Усманову Алишеру Бурхановичу, Скоч Андрею Владимировичу, Скоч Владимиру Николаевичу, Скоч Варваре Андреевне, Стрешинскому Владимиру Яновичу о применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины «О санкциях», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, Усманов является основателем группы «USM» и совместно бизнес-партнерами имеют решающее влияние на деятельность группы и дочерних компаний, осуществляющих свою деятельность в стратегических для экономики РФ отраслях - в металлургии и горнодобывающей отрасли, телекоммуникационном секторе и сфере цифровых технологий.

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Ответчиками совершались действия, направленные на поддержку захватнической политики российской федерации, путем:

- уплаты налогов и сборов в государственный бюджет страны-агрессора;

- поставки рудной и другой продукции в пользу предприятий оборонно-промышленного комплекса рф;

- поставки телекоммуникационных услуг правоохранительным органам и военным подразделениям вооруженных сил российской федерации, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях на территории Украины;

- спонсирование пропагандистских агитационных материалов, распространение нарративов российской пропаганды.

«Решением ВАКС в доход государства взыскано железорудную продукцию объемом более 165 тысяч тонн (ориентировочная стоимость более 2 млрд грн) и 100% уставного капитала ООО «Петер-Сервис Украина», - говорится в сообщении.

В Минюсте добавили, что продолжается срок на апелляционное обжалование, ответчики и третьи лица могут подать апелляционную жалобу в течение пяти дней с момента опубликования полного текста решения на сайте Высшего антикоррупционного суда.

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