Активы российского олигарха Усманова на более 2 млрд грн взыскали в пользу Украины
Киев • УНН
Минюст выиграл дело в ВАКС против российского олигарха Усманова. Взыскана железорудная продукция стоимостью более 2 млрд грн и 100% уставного капитала ООО «Петер-Сервис Украина».
Министерство юстиции Украины одержало победу в ВАКС - активы российского олигарха Алишера Усманова на более 2 млрд грн взыскано в пользу государства, передает УНН со ссылкой на Министерство юстиции.
«Высший антикоррупционный суд 25 сентября 2024 года принял решение об удовлетворении иска Министерства юстиции Украины к Усманову Алишеру Бурхановичу, Скоч Андрею Владимировичу, Скоч Владимиру Николаевичу, Скоч Варваре Андреевне, Стрешинскому Владимиру Яновичу о применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины «О санкциях», - говорится в сообщении.
По данным ведомства, Усманов является основателем группы «USM» и совместно бизнес-партнерами имеют решающее влияние на деятельность группы и дочерних компаний, осуществляющих свою деятельность в стратегических для экономики РФ отраслях - в металлургии и горнодобывающей отрасли, телекоммуникационном секторе и сфере цифровых технологий.
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Ответчиками совершались действия, направленные на поддержку захватнической политики российской федерации, путем:
- уплаты налогов и сборов в государственный бюджет страны-агрессора;
- поставки рудной и другой продукции в пользу предприятий оборонно-промышленного комплекса рф;
- поставки телекоммуникационных услуг правоохранительным органам и военным подразделениям вооруженных сил российской федерации, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях на территории Украины;
- спонсирование пропагандистских агитационных материалов, распространение нарративов российской пропаганды.
«Решением ВАКС в доход государства взыскано железорудную продукцию объемом более 165 тысяч тонн (ориентировочная стоимость более 2 млрд грн) и 100% уставного капитала ООО «Петер-Сервис Украина», - говорится в сообщении.
В Минюсте добавили, что продолжается срок на апелляционное обжалование, ответчики и третьи лица могут подать апелляционную жалобу в течение пяти дней с момента опубликования полного текста решения на сайте Высшего антикоррупционного суда.
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