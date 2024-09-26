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Активи російського олігарха Усманова на понад 2 млрд грн стягнули на користь України

Активи російського олігарха Усманова на понад 2 млрд грн стягнули на користь України

Київ • УНН

 • 14245 перегляди

Мін'юст виграв справу у ВАКС проти російського олігарха Усманова. Стягнуто залізорудну продукцію вартістю понад 2 млрд грн та 100% статутного капіталу ТОВ "Петер-Сервіс Україна".

Міністерство юстиції України здобуло перемогу у ВАКС - активи російського олігарха Алішера Усманова на понад 2 млрд грн стягнуто на користь держави, передає УНН із посиланням на Міністерство юстиції.

"Вищий антикорупційний суд 25 вересня 2024 року ухвалив рішення про задоволення позову Міністерства юстиції України до Усманова Алішера Бурхановича, Скоч Андрія Володимировича, Скоч Володимира Миколайовича, Скоч Варвари Андріївни, Стрешинського Володимира Яновича про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції", - йдеться у повідомленні.

За даними відомства, Усманов є засновником групи "USM" та спільно бізнес-партнерами мають вирішальний вплив на діяльність групи та дочірніх компаній, які здійснюють свою діяльність у стратегічних для економіки рф галузях — в металургії та гірничодобувній галузі, телекомунікаційному секторі та сфері цифрових технологій.

російські олігархи вивели з Європи 50 мільярдів доларів активів - ЗМІ14.09.23, 09:20 • 406535 переглядiв

Відповідачами вчинялись дії, спрямовані на підтримку загарбницької політики російської федерації, шляхом:

- сплати податків та зборів до державного бюджету країни-агресора;

- постачання рудної та іншої продукції на користь підприємств оборонно-промислового комплексу рф;

- постачання телекомунікаційних послуг правоохоронним органам та військовим підрозділам збройних сил російської федерації, які приймають безпосередню участь у бойових діях на території України;

- спонсорування пропагандистських агітаційних матеріалів, розповсюдження наративів російської пропаганди.

"Рішенням ВАКС в дохід держави стягнуто залізорудну продукцію обсягом понад 165 тисяч тон (орієнтовна вартість понад 2 млрд грн) та 100 % статутного капіталу ТОВ "Петер-Сервіс Україна", - йдеться у повідомленні.

У Мін'юсті додали, що триває строк на апеляційне оскарження, відповідачі та треті особи можуть подати апеляційну скаргу протягом п’яти днів з моменту опублікування повного тексту рішення на сайті Вищого антикорупційного суду.

російські олігархи заробили 11 мільярдів доларів дивідендів на бумі воєнної економіки - Bloomberg09.07.24, 18:39 • 22645 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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