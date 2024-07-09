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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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российские олигархи заработали 11 миллиардов долларов дивидендов на буме военной экономики - Bloomberg

российские олигархи заработали 11 миллиардов долларов дивидендов на буме военной экономики - Bloomberg

Киев  •  УНН

9 июля 2024, 15:39  •  6241 просмотра

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российские олигархи, связанные с путиным, заработали более 11 миллиардов долларов дивидендов от компаний, связанных с военной промышленностью, в 2023 году и в начале 2024 года, несмотря на санкции.

российские магнаты заработали $11 млрд на буме военной экономики. Об этом УНН пишет со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Участники российского списка Forbes и миноритарные партнеры их компаний получили миллиарды долларов в виде дивидендов, потому что эти компании возобновили или даже увеличили распределение прибыли среди акционеров. Как пишет Bloomberg, увеличение доходов миллионеров произошло на фоне ослабления экономической неопределенности по поводу войны, развязанной россией в Украине.

Как минимум десяток бизнесменов заработали более 11,3 млрд долларов за 2023 год и в первом квартале 2024 года, подсчитало Bloomberg. Многие из них имеют тесные связи с путиным и подверглись санкциям из-за полномасштабной войны в Украине. Возглавил список вагит алекперов, ключевой акционер нефтяного гиганта "лукойл". Он находится под санкциями Великобритании и Австралии, но до сих пор избегал штрафов США и Евросоюза.

Следующими оказались миллиардеры алексей мордашов из "северстали" и владимир лисин из НЛМК. мордашов попал под санкции США, Великобритании и ЕС, а лисин не находится под какими-либо серьезными ограничениями.

В список также вошли соратник путина, миллиардер геннадий тимченко и татьяна литвиненко, которая получила долю в "фосагро" еще до того, как ее муж владимир литвиненко попал под санкции США в 2023 году. литвиненко - ректор санкт-петербургского горного университета, где путин получил докторскую степень в 1997 году, и руководитель многих президентских кампаний.

Добавим

российский "норильский никель" ведет переговоры с China Copper о создании совместного предприятия в Китае, что позволит российской компании перенести туда все свои мощности, потенциально став первой российской компанией, которая переезжает из-за западных санкций в отношении российских металлов.

С начала года российские миллиардеры стали богаче на 18,3 млрд долларов с начала года1 апреля 2024, 13:24 • 22355 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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