С начала года российские миллиардеры стали богаче на 18,3 млрд долларов с начала года

Российские миллиардеры, несмотря на санкции, заработали с начала года 18,3 млрд долларов. Больше всего выросло состояние основателя компаний "Еврохим" и СУЭК Андрея Мельниченко.

Об этом сообщает Deutsche Welle с ссылкой на рейтинг Bloomberg Billionaires Index, передает УНН.

Детали

Как свидетельствуют данные Bloomberg, общее состояние 25 российских миллиардеров с начала 2024 года, несмотря на западные санкции, выросло на 18,3 млрд долларов. Больше всего в 2024 году заработал соучредитель компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко - 5,29 млрд долларов. Общее состояние Мельниченко составляет 24,1 млрд долларов. Наибольшие убытки с начала понес основатель USM Holdings Алишер Усманов.

За три месяца его состояние уменьшилось на 2,8 млрд долларов - до 18,3 млрд долларов. Также в топ-10 самых богатых россиян вошли совладелец "Норникеля" Владимир Потанин (с начала года его состояние выросло на 768 млн долларов, до 31,8 млрд долларов), бенефициар НЛМК Владимир Лисин (плюс 2,91 млрд долларов, до 26,9 млрд), совладелец компании НОВАТЭК Леонид Михельсон (минус 747 млн, до 26,7 млрд), совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов (плюс 1,79 млрд, до 26,4 млрд), бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов (плюс 3,75 млрд, до 24,6 млрд), владелец группы "Онэксим" Михаил Прохоров (плюс 1, 38 млрд, до 17,1 млрд), основатель "Альфа-Групп" Михаил Фридман (плюс 1,21 млрд, до 13,5 млрд), совладелец НОВАТЭКа и "Сибура" Геннадий Тимченко (минус 1,45 млрд, до 12,7 млрд).

Напомним,

россияне активно используют финансовые операции с криптовалютой для того, чтобы обходить западные санкции и покупать товары двойного назначения, которые завозятся в рф и используются для производства оружия, которым враг атакует Украину.